Recenze batohu na MacBook Kabella: Spolehlivý parťák pro každou příležitost

MacBook jsem si pořizoval zejména z toho důvodu, že mi vyhovuje jeho mobilita. Mám MacBook Air, který je opravdu lehký, takže si ho můžu vzít s sebou prakticky kamkoliv. Dlouho jsem si myslel, že na přenášení MacBooku stačí jakýkoliv batoh nebo taška, objevovaly se ale problémy s jednostranným zatížením (v případě tašky přes rameno) nebo s tím, že mi toho do batohu kromě MacBooku již příliš mnoho nevešlo. Hledal jsem batoh, který bude dobře vypadat, bude vyrobený z kvalitního materiálu, pojme nejenom MacBook a bude se hodit i pro jiné příležitosti. Když jsem dostal možnost vyzkoušet batoh značky Kabella, neváhal jsem ani chvilku.

Technické specifikace batohu

Batoh disponuje oddělenou přihrádkou na notebook se zipem, do které lze vměstnat jak 13″, tak 15″ MacBooky. Dále v něm naleznete přihrádku na iPad nebo dokumenty ve formátu A4. Díky tomu tak do ní bez problému vměstnáte jak iPady s menšími úhlopříčkami, tak obra ve formě iPadu Pro se 12,9″ displejem. Přední kapsa je podle specifikací výrobce voděodolná a svými rozměry poslouží nejlépe pro úschovu peněženky, klíčů, dokladů či telefonu. Co se pak týče materiálů, batoh je vyhotoven z kombinace kůže a denimu a doplněn kovovými zipy. Rozměry batohu jsou 32 cm x 20 cm x 40 cm. Přesný obsah bohužel výrobce neuvádí.

Osobní zkušenost

Společnost Kabella mi byla sympatická svou náklonností ke značce Apple i snahou o skloubení kvalitních materiálů s prvotřídním designem, funkčností a spolehlivostí produktů. Batoh, který jsem měl možnost vyzkoušet, je tvořen kombinací kvalitní kůže a odolného denimu. Uvítal jsem černou barvu, která z batohu činí univerzální doplněk prakticky k jakémukoliv outfitu. Když jsem batoh obdržel, příjemně mě překvapily jeho rozměry. Vejde se toho do něj opravdu hodně, batoh ale i navzdory své objemnosti vypadá elegantně a opravdu dobře. Přestože nepůsobí nijak mohutným ani robustním dojmem, je od pohledu opravdu odolný, bytelný, a je jasné, že vydrží i větší zátěž. Stěny batohu jsou dostatečně silné na to, aby obsah uchránily před běžnými nárazy. MacBook byl v batohu spolehlivě chráněn i vůči běžné nepřízni počasí.

Fotogalerie Batoh Kabella 1 Batoh Kabella 2 Batoh Kabella 3 Batoh Kabella 4 +13 Fotek Batoh Kabella 5 Batoh Kabella 6 Batoh Kabella 7 Batoh Kabella 8 Batoh Kabella 9 Batoh Kabella 10 Batoh Kabella 11 Batoh Kabella 12 Batoh Kabella 13 Batoh Kabella 14 Batoh Kabella 15 Batoh Kabella 16 Vstoupit do galerie

Zpočátku ve mě vzbuzovaly rozpaky popruhy batohu – byly relativně úzké a nepolstrované, takže jsem měl obavy z toho, jaké bude nošení batohu po delší době. Mohu ale s jistotou říci, že batoh nepřestane být pohodlným ani po celodenním nošení, kdy v něm přepravuji MacBook, lahev s pitím, tablet, knihy a další obsah. Popruhy nikde netlačí, neřežou ani neškrábou. Batoh skvěle dolehá na záda, jeho zadní část je měkká, pohodlná, a netlačí. Nadchl mě také skvěle a nápaditě řešený hlavní zip – díky šikmému umístění ho lze otevřít tak, že můžete snadno získat přístup i k věcem, které jsou v batohu uloženy hlouběji. Voděodolná přední kapsa je dostatečně velká na to, aby pojala i větší množství předmětů, zároveň ale nijak výrazně nevystupuje z linie batohu a nenarušuje tak jeho vzhled. Přihrádky batohu jsou dokonale oddělené a zároveň skvěle univerzální – můžete do nich umístit nejen tablet/laptop v různých velikostech, ale i knihy, desky s dokumenty a další věci. Do vnitřku batohu můžete bez problémů (a bezpečně) umístit i lahev s pitím. Při bližším prozkoumání mě zaujalo zpracování batohu. Věděl jsem, že produkty značky Kabella jsou ručně vyráběné, tudíž jsem od začátku očekával vysokou kvalitu. I tak mě ale překvapilo, jak moc bezchybné jsou detaily batohu. Nikde nic nevyčnívá, neodstává, vše je naprosto precizně a pečlivě zpracované. Materiály, použité u batohu Kabella, mají svůj příběh a svou historii – vysoce kvalitní zipy pocházejí ze Švýcarska, ekologicky zpracovaná kůže zase ze Švédska, denim ze Španělska. Materiálům nechybí certifikáty ekologické šetrnosti a vysoké kvality.

Resumé

Spolehlivý parťák téměř na jakékoliv cesty

Přiznám se, že obvykle dávám u batohů přednost jinému designu, ruksak Kabella si ale rychle získal mou přízeň. Stal se pro mě opravdu spolehlivým parťákem téměř na jakékoliv cesty, a nezklamal mě. Pokud tedy hledáte designově povedený batoh, do kterého toho budete schopni vměstnat opravdu dost a který poskytne obsahu uvnitř velmi slušnou ochranu, je ruksak Kabella určitě zajímavou volbou.