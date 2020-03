Co jsou to tajné kódy na Netflixu a jak je využít na maximum

Netflix je velmi oblíbená streamovací služba s opravdu bohatým obsahem. Navzdory tomu, že kupříkladu oproti HBO GO nabízí Netflix mnohem širší možnosti vyhledávání, může být někdy těžké najít to, co právě hledáte. Základní seznam žánrů na Netflixu je sice na první pohled omezený, existují ale kódy, pod kterými můžete najít i hodně zvláštní žánry filmů. Jak je na Netflixu používat a jak podle nich vyhledávat?

Za dobu používání Netflixu jste si určitě všimli, že filmy jsou na hlavní stránce rozděleny do několika kategorií: akční, anime, komedie, dokumentární, sci-fi a fantasy, thrillery a další. Toto rozdělení ve většině případů opravdu stačí. Kromě toho vám Netflix nabízí doporučené filmy na základě toho, co jste již zhlédli, co se líbí ostatním uživatelům, případně nabídku doporučených obměňuje – někdy vám nabídne původní tvorbu, jindy zase hollywoodské trháky nebo třeba adaptace knih. Co ale dělat, když máte chuť podívat se třeba na britská dramata ze čtyřicátých let, horory, v nichž figurují zombíci, nebo třeba filmy, ve kterých hraje Matthew McConaughey?

Jednu možnost představuje staré známé vyhledávací pole – podle zkušenosti řady uživatelů ale tato metoda často nepřináší uspokojivé výsledky, a seznam nalezených filmů je někdy nekompletní. Druhou cestu k objevení nového obsahu ke sledování představují kódy. Někdo jim říká “tajné”, ve skutečnosti jsou ale (naštěstí) veřejné až až. Některé kódy mají vcelku běžné zařazení – akční thrillery nesou číselné označení 43048, klasické westerny 47465 a fantasy filmy 9744. Najdete zde ale také velmi specificky zařazené filmy – dětské filmy s tematikou víry a spirituality (751423), satanské příběhy (6998) nebo třeba filmy o vlkodlacích (75930). Existují dvě hlavní možnosti, jak prostřednictvím těchto kódů najít obsah, který chcete na Netflixu sledovat. První způsob představuje sledování v prostředí webového prohlížeče. Kód se v takovém případě stane součástí URL adresy – po jejím zadání se vám ve webové verzi Netflixu zobrazí seznam filmů, které spadají pod danou kategorii. Postup je opravdu velmi jednoduchý. Jak na to?

Na svém počítači otevřete webový prohlížeč.

Přejděte na web Netflixu a přihlaste se ke svému účtu.

Do adresního řádku zadejte https://www.netflix.com/browse/genre/. Za poslední lomítko pak vložte vybraný kód. Pokud tedy budete hledat například televizní kreslené pořady, celá adresa bude https://www.netflix.com/browse/genre/11177.

Seznam kódů najdete na všech možných webových stránkách – jednou z nich je třeba Netflixhiddencodes. Na této stránce můžete procházet jednotlivé kategorie, a poté, co na vybraný žánr kliknete, budete automaticky přesměrováni do příslušné kategorie ve webové verzi Netflixu. Jak ale postupovat, pokud Netflix sledujete raději na iPhonu či iPadu? Výše uvedený postup můžete samozřejmě aplikovat i u mobilního webového prohlížeče. Existuje ale ještě jedna varianta, kterou představuje aplikace Netflix Unlocked. Ta je na App Store ke stažení zcela zdarma, a podobně jako zmíněný web nabízí kompletní přehled všech možných žánrů. Pokud máte na svém iOS zařízení nainstalovanou aplikaci Netflix, budete opět po klepnutí na vybraný kód automaticky přesměrováni na přehled snímků daného žánru přímo v aplikaci.