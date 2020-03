Recenze iPad Pro 2020: Jak se novinka líbí zahraničním recenzentům?

Od představení iPadů Pro (2020) nás sice nedělí ještě ani týden, na internetu se to však již začíná hemžit recenzemi, které jej hodnotí. Ty mají na svědomí jako již tradičně zahraniční média, kterým poskytl Apple svou novinku ještě před jejím oficiálním zahájením prodejů. Jak se tedy zatím iPad Pro (2020) mezi recenzenty zapsal?

Jelikož toho iPady Pro (2020) oproti předešlé generaci příliš mnoho nového nepřináší, jsou jejich recenze vcelku podobné těm z roku 2018. To však nemusí být zcela na škodu, což víceméně potvrzuje i Matthew Panzarino z TechCrunche. Ten se ve své recenzi pozastavil nad novým procesorem Apple A12Z, kterým Apple nové iPady Pro osadil. Přestože je tento čipset téměř stejně výkonný jako jeho předešlá verze A12X, recenzent po slovech kritiky nesáhl. Naopak ve své recenzi uvedl, že on osobně nevidí důvod si stěžovat na něco, co běží naprosto skvěle, což je právě případ převlečeného A12X za A12Z. Co se týče zřejmě největší novinky tabletu, kterou je skener LiDAR, ten bohužel nemohl být prakticky otestován, jelikož pro něj zatím chybí aplikace, které by to umožnily.

Recenzenti však nebyli omezeni jen absencí aplikací s podporou LiDARU, ale také absencí Magic Keyboard, která se na pulty obchodů podívá až v květnu. Kvůli tomu tak mohli novinku testovat jen s dostupnými periferiemi, avšak zato poměrně ve velkém stylu. V iPadech Pro je totiž předinstalovaný iOS 13.4, který přináší podporu trackpadům, nové možnosti pro myši, ale také možnost přemapování externích klávesnic. Tuto novinku okusil na vlastní kůži Dieter Bohn z The Verge, který si ji nemohl vynachválit. Vše funguje velmi dobře a intuitivně, jen vysouvání docku myší či trackpadem ze spodní lišty iPadu na něj působilo podivně. Vše je však samozřejmě o zvyku.

Apple poslal svou novinku na otestování i do CNN, kde se jí ujal recenzent Jacob Kool. Ten se zaměřil mimo jiné na test její baterie, který však (nečekaně) nepřinesl nic překvapivého. Výdrž tabletu totiž přesně odpovídá informacím, které k ní uvádí Apple, a shoduje se i s výdrží iPadů Pro 2018. Zda mají oba modely stejně velkou baterii sice není v tuto chvíli zcela jasné, avšak zdá se to jako poměrně pravděpodobné. To jinými slovy znamená, že při aktivnějším využívání se dostanete pohodlně na celodenní výdrž, což není rozhodně špatné.

Poměrně zajímavé recenze jsme se dočkali i od recenzenta Todda Haseltona z CNBC, který si vzal na paškál duální fotoaparát iPadu. Ten je dle něj velmi dobrý a uživatelům, kteří jsou zvyklí na iPady fotit či natáčet, zaručeně vykouzlí úsměv na tváři. Nabízí se však otázka, kolik takových jedinců vůbec je a zda tedy bude ve výsledku tato novinka náležitě doceněna. Právě na tom totiž záleží ve výsledku nejvíc.

Podtrženo, sečteno – obecně se iPad Pro 2020 popsat jako relativně malý krok kupředu, který zřejmě majitele stávajících iPadů Pro 2018 k upgradu jen tak nepřinutí. Na druhou stranu uživatelé, kteří sáhnou po modelu Pro poprvé z něj budou nadšení. Úroveň jablečných tabletů totiž posouvá opět o něco výš a to za cenu, kterou si Apple účtoval i za předešlé verze.