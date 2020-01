Text Factory hledá nové redaktory

V rámci rozšiřování našich magazínů hledáme nové redaktory s chutí psát o moderních technologiích. Pokud se zajímáte o některá z následujících témat a psaní vám není cizí, ideálně máte již nějaký ten článek za sebou, pak doufáme, že vás zaujme následující nabídka. Hledáme rovnou trojici redaktorů, pro které jsou k dispozici následující pozice.

Redaktor Apple magazínu

Zajímáte se o Apple a jeho produkty? Sledujete s nadšením vše, co se děje kolem vašeho iPhonu, iPadu, Macu či Apple Watch? Umíte nápaditě psát, máte jisté zkušenosti a rádi byste se věnovali různým událostem ze světa Applu, psali návody, recenze a vlastní názory na dění okolo jablečné společnosti?

Pokud jste si na otázky odpověděli ano, ano a ano, pak právě vás hledáme do našeho týmu. Nabízíme pozici redaktora na plný úvazek, který by byl schopný se činnosti věnovat minimálně každý všední den, sepsat denně několik článků a v jeho vlastním zájmu by bylo magazín vylepšovat. Pokud jste schopni psát pouze jeden článek denně nebo několik článků do měsíce, určitě také napište a pokud vaše články budou zajímavé, určitě se domluvíme. Po novém spolupracovníkovi požadujeme spolehlivost, pečlivost, alespoň průměrnou znalost anglického jazyka a schopnost srozumitelně a česky vyjádřit své myšlenky psanou formou. Výhodou, avšak ne podmínkou, jsou zkušenosti ve zpravodajství či publicistice.

Redaktor Android magazínu

V rámci našeho samsungmagazine.eu hledáme redaktora, který by měl zájem psát o novinkách věnovaných Androidu s důrazem na společnost Samsung. Pokud vás zajímá Android, zajímáte se o novinky, které jsou s ním spojeny a máte zájem se o ně podělit s ostatními, pak hledáme právě vás. Nabízíme pozici redaktora na plný úvazek, který by byl schopný se činnosti věnovat minimálně každý všední den, sepsat denně několik článků a v jeho vlastním zájmu by bylo magazín vylepšovat. Pokud jste schopni psát pouze jeden článek denně nebo několik článků do měsíce, určitě také napište a pokud vaše články budou zajímavé, určitě se domluvíme. Po novém spolupracovníkovi požadujeme spolehlivost, pečlivost, alespoň průměrnou znalost anglického jazyka a schopnost srozumitelně a česky vyjádřit své myšlenky psanou formou. Výhodou, avšak ne podmínkou, jsou zkušenosti ve zpravodajství či publicistice.

Recenzent

Máte chuť porovnávat a testovat nejnovější technologické produkty? Chtěli byste novinky otestovat mezi prvními na světě a zároveň na ně objektivně napsat svůj názor? Pokud máte s psáním recenzí zkušenosti, budeme rádi když se nám ozvete. Měsíčně jsme schopni vám přinést několik nových produktů k otestování a sepsání recenze. V tomto případě nabízíme práci na dohodu, případně živnostenský list.

Video tvůrce

Psaní není vaše silná stránka, ale naopak se cítíte skvěle před kamerou? Jste schopni vytvořit videa na téma moderních technologií, zejména pak společnosti Apple a tvořit taková videa minimálně jednou týdně? Pak hledáme právě vás. Pokud máte s natáčením zkušenosti, pošlete nám ukázku své práce, cenovou nabídku za tvorbu videa a informace o tom, jaké máte možnost, co se kvality a četnosti videí týká.