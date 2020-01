Recenze bezdrátové nabíjecí stanice Nomad Base Station

Pamatujete si na chvíli, kdy Apple ohlásil konec vývoje své bezdrátové nabíječky AirPower? Příznivcům jablečné společnosti v tento moment nezbylo nic jiného, než oči pro pláč. Využily toho však ostatní společnosti, které se snaží vytvořit produkt, který by byl AirPower alespoň trochu podobný. A nutno podotknout, že v mnohých případech se to doopravdy daří. Jedním z těchto produktů je také bezdrátová nabíječka Nomad Base Station, která dokáže bezdrátově dobíjet až tři zařízení najednou. Pojďme se této bezdrátové nabíječce podívat na zoubek.

Technické specifikace

Bezdrátová nabíjecí stanice Nomad Base Station dokáže nabíjet až tři různá zařízení najednou. Dobrou zprávou je, že bezdrátové nabíjení můžete využít u všech zařízení s podporou standardu Qi. Pokud tedy máte doma třeba telefon od Samsungu, anebo od jiné společnosti, i v tomto případě můžete Nomad Base Station využít. Kromě bezdrátového nabíjení nabízí tento produkt ještě dva další výstupy, a to v podobě klasického USB a USB-C. Maximální výkon bezdrátového nabíjení je 7,5 wattů (tedy maximum pro nabíjení iPhonů) pro každé zařízení, výstup klasického USB je 5 V/1.5 A a konektor USB-C má výstup 3 A (18 wattů), podporuje tedy rychlonabíjení Power Delivery, které můžete využít u jablečných produktů. Cena nabíječky je 2999 Kč.

Balení vás nadchne

Pokud si koupíte kvalitní a drahý produkt, tak by mělo být perfektně zpracováno i jeho balení. Tímto se ve společnosti Nomad řídili, jelikož jakmile se vám balení Base Station dostane do rukou, zůstanete překvapeni. Celá krabice je vložená do kartonového obalu laděného do černé barvy. Na něm najdete vyobrazenou nabíječku, společně s určitými specifikacemi a dodatečnými informacemi. Po vysunutí tohoto obalu se vás vykoukne samotná krabička zpracovaná z recyklovaného papíru. Po jejím otevření už si můžete prohlédnout nabíječku v celé své kráse. Kromě ní se v balení nachází samozřejmě adaptér s textilií opleteným kabelem. Navíc k tomu se v balení nachází redukce do zásuvek, abyste mohli nabíječku připojit do sítě kdekoliv na světě. V malém papírovém obalu se nachází ještě gumový podstavec, který musíte využít, pokud se chystáte nabíjet menší verzi Apple Watch (38 či 40 mm).

Luxusní zpracování

Nejspíše byste čekali, že stejně jako konkurenční bezdrátové stanice, tak i Nomad Base Station bude zpracován z pevnějšího plastu. Opak je však pravdou, jelikož tělo této luxusně zpracované bezdrátové nabíječky je vytvořeno z hliníku, který se využívá u letectva. Barva samotného těla je poté samozřejmě matně šedá až černá. Odkládací plocha, která slouží pro dobíjení vašich zařízení, je poté vyhotovená z prémiové kůže. Její povrch byl navíc upraven tak, aby byl hladký, a aby nedošlo k poškrábání vašich zařízení. Aby se podložka na stole nehýbala a zůstala pokaždé na svém místě, tak na její spodní části najdete gumové protiskluzové podložky, které plní svoji práci více než dobře.

Nomad dokonce perfektně zpracoval i nabíjení Apple Watch. Většina bezdrátových stanic má totiž nabíjení Apple Watch vyřešené tak, že ho lze využít jen pokud máte řemínek na dvě části (silikonový). V případě jiných řemínků už musíte nabíječku zvedat a řemínek provlékat. Nomad však u Base Station vytvořil malý výstupek, na který hodinky položíte a necháte je nabíjet. Nemusíte mít starost o nutnost sundávání řemínku před nabíjením, anebo o to, že by nabíječka kvůli vašemu řemínku na stole vypadala nevkusně. Malinká škoda je v tom, že u těchto nabíjecích stanic musíte využít vlastní kabel pro nabíjení Apple Watch, který vložíte do výstupku. Ve finále vám tedy z bezdrátové nabíječky budou „trčet“ dva kabely, namísto jednoho.

Po několikadenním používání bezdrátové nabíjecí stanice Nomad Base Station musím říct, že se jedná o perfektně zpracovanou nabíječku, která vás zaujme už při samotném rozbalení. Nabíječka se ani při bezdrátovém nabíjení tří zařízení zároveň nikterak nezahřívala, a to dokonce ani poté, co jsem pomocí ní začal nabíjet další zařízení USB kabelem. Co se pak týče doby nabíjení iPhonů, tak se samozřejmě liší model od modelu. V případě iPhonu XS jste nicméně schopni telefon z 0 % na 100 % dobít za něco málo přes tři hodiny. Jedná se tedy o naprosto standardní dobu, se kterou musíte počítat i u ostatních bezdrátových nabíječek.

Nesmíme opomenout fakt, že i když se jedná o bezdrátovou nabíjecí stanici, tak na zadní straně najdete ještě Power Delivery USB-C konektor pro rychlonabíjení vašeho iPhonu či iPadu. Jak už jsem zmínil v předešlém odstavci, tak je také naprosto perfektně vyřešeno nabíjení hodinek – nemusíte se bát, že byste museli řemínek před nabíjením sundávat, anebo jej složitě proplétat pod nabíječkou. Zkrátka a jednoduše, Nomad Base Station nemá snad jediný neduh.

Resumé

Pokud jste se těšili na příchod AirPower a ještě doteď jste si žádnou jeho náhražku nezakoupili, tak právě nyní je ta správná chvíle to napravit. Bezdrátová nabíjecí stanice Nomad Base Station patří mezi to nejlepší z nejlepších. Překvapí vás především luxusní hliníkové zpracování v kombinací s kůží, možnost bezdrátově nabíjet až tři zařízení (plus dvě drátově), a v neposlední řadě také obsah balení, kde najdete také redukce do zásuvek, abyste tuto bezdrátovou nabíječku mohli připojit kdekoliv ve světě. Už žádné kabely – jednoduše přijdete domů, vytáhnete iPhone z kapsy, AirPody z batohu a sundáte Apple Watch z ruky, položíte je na nabíječku a o nic víc se nemusíte starat.

Slevový kód a povánoční výprodej

Ve spolupráci se společností iPouzdro.cz jsme si pro vás připravili 10% slevový kód, který můžete uplatnit na veškeré produkty značky Nomad v nabídce. Stačí při objednávce zadat kód (bez uvozovek) „nmd10„. Kód je platný do 7. ledna 2020, a proto určitě neváhejte a uplatněte jej co nejdříve. Kromě této slevy také nezapomeňte navštívit povánoční výprodej na iPouzdro.cz, kde najdete produkty se slevou až 84 %.