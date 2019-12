Vánoční slevy iMyFone: Získejte zdarma každý den dárky a využijte speciální slevy na software za $9.9

Komerční sdělení: Vánoce už pomalu, ale jistě klepou na dveře. Stejně tak, jako minulý rok, tak i letos jsme si pro naše věrné čtenáře společně s partnery připravili speciální akce, ve kterých můžete získat software za snížené ceny, anebo se můžete zapojit do různých soutěží. I letos jsme se proto spolčili se společností iMyFone, která nabízí programy všeho druhu pro váš Mac. Letos si iMyFone pro naše čtenáře připravil kolo štěstí společně se slevami na software za pouhých 9.9 dolarů. A to pořád není vše – iMyFone před Vánoci spouští také největší akci z celého roku: kupte 1 program a dalších 7 dostanete zdarma!

Hrajte kolo štěstí pro získání cen zdarma

Mezi nejatraktivnější část akce patří bezesporu kolo štěstí, v rámci kterého můžete získat mnoho hodnotných cen. K dispozici jsou 5 a 10 dolarové poukazy, které můžete využít na zakoupení softwaru od iMyFone. Dále si můžete „vytočit“ licence k programům TunesFix, iTransor Lite či Umate Mac Cleaner. Pokud se na vás usměje štěstí, tak získáte obal na telefon zdarma. 25. prosince poté na čtenáře čeká speciální skrytá cena, kterou může vyhrát kdokoliv z vás!

Speciální slevy na software za 9.9 dolarů

V rámci druhé akce od iMyFone si můžete zakoupit měsíční licenci na programy iTransor for WhatsApp a AnyRecover za pouhých 9.9 dolarů. Původní cena obou těchto programů je 49.95 dolarů, respektive 59.95 dolarů. Pokud tyto programy využijete, tak právě nyní je ta nejlepší možnost, kdy je můžete zakoupit. Co tyto programy dokáží se dočtete níže.

iTransor for WhatsApp

Pokud sháníte skvělý program, který dokáže zálohovat a přenášet data z WhatsAppu, tak je iTransor for WhatsApp přesně to, co hledáte. Kromě toho, že dokáže tento program exportovat samotné zprávy, tak dokáže také export a zálohu fotografií a dalších příloh z WhatsAppu. Záleží-li vám tedy na vašich datech uvnitř WhatsAppu, je iTransor for WhatsApp přesně to, co hledáte.

AnyRecover

AnyRecover můžete využít pokaždé, kdy potřebujete zachránit jakákoliv data z hard disku. Většinou taková situace nastane tehdy, kdy například omylem smažete data z koše, ale neuvědomíte si, že ještě možná něco z oněch dat budete potřebovat. Dalším ojedinělým případem může být pád operačního systému, který může zavinit například vir a nebo selhání jednoho z hardwarových komponentů. Osobně jsem se několikrát ocitl v situaci, kdy jsem nechtěně naformátoval špatnou SD kartu a přišel jsem tak o fotografie z dovolené. SD karty jsou navíc občas poruchové a mohou selhat, takže i v tomto případě můžete po AnyRecover sáhnout, aby vám pomohl.

Kup 1, dostaneš 7 zdarma!

Mezi největší slevovou akci tohoto roku patří speciální balíček 8 v 1. Jedná se o balíček celkem osmi programů distribuovaných v rámci rodinné doživotní licence. Za klasických okolností byste za balíček těchto programů zaplatili $639.60, avšak v rámci akce všechny tyto programy dostanete za cenu jednoho, tj. $69.95. Abyste se k této akci dostali, tak ji pouze stačí sdílet na jedné z vašich sociálních sítí. Jedná se o tyto programy:

Na stránky vánoční akce iMyFone se můžete přesunout pomocí tohoto odkazu.