Recenze bezdrátové nabíječky Spigen F316W: Rychlost na prvním místě

V dnešní době se stále více na trhu objevují takzvané bezdrátové nabíječky, který doslova určují nový trend nabíjení. Tyto produkty sebou nesou řadu výhod a stávají se neustále populárnější. Momentálně je na trhu k dispozici skutečně spousta těchto bezdrátových nabíječek, díky čemuž máme rozhodně z čeho vybírat. V této recenzi si však posvítíme na bezdrátovou rychlonabíječku od Spigenu, která nese modelové označení F316W.

Balení – Kvalitní uspořádání je základ

Spoustě lidem na balení produktu vůbec nezáleží a zajímá je pouze jeho obsah. Osobně se však nad takto obyčejnou věcí, jakou je krabička výrobku, častokrát pozastavím a snažím se nad ní popřemýšlet. U rychlonabíječky Spigen F316W jsem byl příjemně překvapen, jelikož balení tohoto produktu je vcelku kompaktní a jeho obsah je logicky uspořádaný. Při otevření se totiž nejprve dostanete ke kousku plastu, ve kterém je nabíječka schovaná spolu s USB-C kabelem a na dně se odděleně nachází adaptér. Vše do sebe krásně zapadá a jak jsem již zmiňoval, dokonalá velikost mě v tomto případě vskutku překvapila.

Zapojení a první použití

Po vybalení všech komponentů jsem si nejprve samotnou nabíjecí plochu prohlédl. Na první pohled si můžete povšimnout, že je nabíječka vybavena speciálním protiskluzovým povrchem, na kterém telefon drží jako přibitý. Ten používá technologii ControlSlip a zajišťuje tak stabilní posazení vašeho zařízení. Tento povrch vám přijde vhod především v momentech, kdy nabíječku budete zároveň využívat jako stojánek, k čemuž se však dostaneme později.

Jakmile jsem se seznámil se všemi součástmi, vše jsem patřičně zapojil a přesvědčil se, že vše funguje jak má. Po tom, co jsem párkrát použil Spigen F316W pro nabití mého iPhonu, jsem se na bezdrátovém nabíjení stal jemně závislým. Jedná se totiž o velmi návykovou věc, která vás zbaví otravného kabelu a umožní vám nabíjet telefon doslova okamžitě, protože jej jednoduše postačí položit na stůl (nabíjecí plochu nabíječky).

Poradí si Spigen F316W s rychlonabíjením?

Jak jste si již při kliknutí na tento článek mohli z titulku všimnout, Spigen F316W je dokonalou a především rychlou nabíječkou. V odstavci o balení produktu jste si mohli všimnout, že jsem blíže nespecifikoval adaptér, který je součástí zmiňovaného balení. Jedná se totiž o adaptér s certifikací Qualcomm Quick Charge 3.0, což zajišťuje až čtyřikrát rychlejší nabíjení, než kterého byste dosáhli při využití klasické nabíječky. Díky kombinaci tohoto adaptéru a pokročilé technologie od Spigenu dokáže tato bezdrátová rychlonabíječka nabídnout výstup až 15 W (byť iPhony zvládají maximílně 7,5W), což vede k daleko rychlejšímu dobití vašeho telefonu. Svůj iPhone X jsem za pouhých třicet minut s pomocí tohoto kousku od Spigenu dokázal dostat z nuly na až na neuvěřitelných 49 procent, což mě velmi přívětivě překvapilo.

Efektivita – Ani kapka energie nazmar

Jelikož se jedná o moderní bezdrátovou nabíječku, na které se rozhodně nešetřilo, rozhodně bychom od ní měli očekávat určitý komfort. Hlavním rizikem každé bezdrátové rychlonabíječky je, že se dokáže velmi rychle přehřát, což v dlouhodobém měřítku může vést k poškození samotné nabíječky, avšak taktéž to může nepříznivě ovlivnit baterii našeho zařízení. S tímto si však inženýři ve Spigenu bravurně poradili, a to implementací takzvané ControlHeat technologie.

Jak taktéž bylo zmíněno na začátku této recenze, tato rychlonabíječka se dá používat i režimu stojánku. Díky tomu můžeme mít postavený náš telefon například vedle našeho počítače a mít tak všechny notifikace ihned pod kontrolou. Osobně se mi tato funkce velice zalíbila, jelikož pokud mi při práci například přišla zpráva, stačila se na telefon podívat, Face ID mě autentizovalo a zobrazilo náhled zmiňované zprávy. Jelikož se však dá nabíječka takto polohovat, muselo dojít ke správné kalibraci nabíjecí cívky. Ty se ve Spigenu F316W nacházejí rovnou dvě, které právě slouží pro zvýšení účinnosti při horizontálním a vertikálním nabíjení, a to bez velké ztráty energie.

Abyste měli přehled o tom, zdali vám tato bezdrátová rychlonabíječka vůbec nabíjí telefon, tak byla taktéž vybavena LED indikátorem. Ten se při položení telefonu rozsvítí buďto modře nebo červeně, a to pochopitelně dle stavu. Jestliže telefon začne bez problému nabíjet, problikne vám LED dioda modře, avšak pokud k něčemu dojde a nabíjení se nespustí, setkáte s červeným světýlkem.

Resumé – Stojí Spigen F316W za to?

Nikdo nemůže popřít, že se bezdrátová rychlonabíječka Spigen F316W řadí mezi naprosto jeden z nejlepších produktů ve svém oboru. Tato nabíječka totiž nabízí vše, co byste od bezdrátového nabíjení mohli očekávat, k čemuž navíc dodává řadu bonusových a bezpečnostních vlastností. Vyplatí se ale investovat téměř dva tisíce do tohoto produktu? Jestliže hledáte bezdrátovou rychlonabíječku, která se dá například použít i v režimu stojánku, kombinuje to nejlepší s praktickým a pochází od značky se silným jménem, potom byste odpověď na danou otázku po přečtení této recenzi měli moc dobře znát. Pokud se ale považujete za nenáročného uživatele, kterému stačí například nabíječka, která disponuje méně vychytávkami a slabším výkonem, potom byste našli svého favorita v jiné cenové kategorii.

